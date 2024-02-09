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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 Dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak?

        Dul ve yetim maaşları emekli maaş zammının ardından netlik kazandı. Dul ve yetim aylığı emekli zammı baz alınarak hesaplanmaktadır. Dul ve yetim aylığı farklı kriterlere göre değişkenlik göstermektedir. Emekli maaşına gelen ek zam, "2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 zamlı dul ve yetim aylığı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 00:36 Güncelleme: 10.02.2024 - 00:36
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        Evde bakım aylığına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Evde bakım maaşı, 65 yaş aylığı, engelli maaşları emekli zammının ardından yeniden belirlendi. Peki, "2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu, yüzde kaç zam geldi? Dul ve yetim maaşı ne zaman yatacak?" İşte 2024 evde bakım maaşı ödeme tarihleri...

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        DUL VE YETİM MAAŞI ZAMMI

        Yeni dul ve yetim maaşları 2024 emekliye ek zam yapılmasının ardından netleşmiş oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları ortaya çıktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına ek zammı açıkladı. Böylelikle dul ve yetim aylıklarına da ek zam olarak 5 puan daha yansıtıldı ve toplamda yüzde 49.25 oranında artış yapıldı. Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre belirleniyor.

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        DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

        Türkiye’de 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, dosya bazında 10 bin TL’nin altında maaş almayacak. Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşında ise tutarlar farklı olacak. Kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa eş, yüzde 50’sini alıyor bir çocuğu yüzde 25’ini alması durumunda o 10 bin TL’ yüzde 50 payı olana 5 bin TL, yüzde 25 pay çocuğu alıyorsa 2 bin 500 TL’ye çıkmış oldu.

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        ZAMLI DUL VE YETİM AYLIĞI HESAPLAMA TABLOSU

        2024 yılı zamlı örnek dul ve yetim maaş tablosu şu şekilde:

        2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 2574 TL alan yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş, 1268 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 3842 TL'ye yükselecek.

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        2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 5511,20 TL alan yüzde 50 hissesi olan bir vatandaş, 2714,7 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 8225,47 TL'ye yükselecek.

        2023 yılında Temmuz ek ödemeli olarak 7541,49 TL alan yüzde 75 hissesi olan bir vatandaş, 3714,2 TL zam alacak ve 2024 Ocak-Temmuz maaşı 11255,67 TL'ye yükselecek.

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        DUL VE YETİM MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

        SGK’dan yapılan açıklamaya göre "Dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı aylık almakta oldukları Banka ve PTT Şubelerine gönderilerek 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren ödenmeye başladı."

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        A- Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

        B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

        1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

        2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

        3. Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında

        aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Bu kapsamda 2.481.769 kişiye ödenecek fark tutarı 19,3 Milyar TL’dir.

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        DUL VE YETİM AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR?

        Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.

        Halk arasında 'ölüm aylığı' olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise 'yetim aylığı' olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.

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        Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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