Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşına yüzde kaç zam gelecek? - Merak Edilenler Haberleri

2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşına yüzde kaç zam geldi? TÜİK aralık ayı enflasyon verilerini açıklanmasının ardından, emekli ve memur maaş zamlarında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bu kapsamda emekli maaş zammı baz alınarak hesaplanan dul ve yetim aylığının ne kadar olduğu merak konusu oldu. Dul ve yetim aylığı, bilindiği gibi vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda %50 oranında yatırılmaktadır. İşte 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu sorusunun yanıtı... Habertürk Giriş: 05.01.2024 - 00:36 Güncelleme: 05.01.2024 - 00:36 facebook

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Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinin ardından, gözler dul ve yetim aylığına çevrildi. Emekli ve memur maaş zammı oranlarının birlikte, evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşı gibi ödemeler memur ve emekli zamlarının ardından yeniden belirlenecek. Peki, "2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu? Dul ve yetim maaşına ne kadar, yüzde kaç zam geldi?" İşte 2024 dul ve yetim aylığı...

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2024 DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU? Dul ve yetim aylıkları emekli zammına göre değişiyor. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık yüze 2,93 artış gösterirken, yıllıkta ise yüzde 64.77 oldu.