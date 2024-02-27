Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart'ta küresel çapta kutlanan ve kadınların toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi başarılarını vurgulayan önemli bir gündür. Kadınlar Günü'nün yaklaşmasıyla 2024 yılında 8 Mart'ın hangi güne denk geldiği ve bu önemli günün tarihi araştırılmaya başlandı. İşte, Dünya Kadınlar Günü'nün önemi ve detayları!