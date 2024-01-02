2024'e konser vererek giren Simge Sağın yeni yıldan aşk diledi
Pop şarkıcı Simge Sağın, Çeşme'de bir otelde verdiği konserle 2024'ü karşıladı. Kırmızı elbisesiyle göz kamaştıran Sağın, yeni yıldan aşk diledi
2024'TEN AŞK DİLEDİ
2024'e şarkılarıyla giren Simge Sağın, Çeşme'de bir otelde verdiği konserle sahne aldı. Giydiği kırmızı elbiseyle göz kamaştıran Simge Sağın'ın hayranları beğenilerini sosyal medyadan gösterdi.
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra çalan 'Aşkın Olayım' şarkısının ardından yeniden gündeme gelen Simge Sağın çıkış yakaladı.
Yeni yıl dileğini "2023'ü asla unutmayacağım. Kalbimde hep ayrı bir yeri olacak bir yıl geçirdim. Yaşadığım her ana şükrediyorum. 2024’ten ise artık aşk diliyorum” sözleriyle ifade etti.