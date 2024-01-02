2024'e konser vererek giren Simge Sağın yeni yıldan aşk diledi

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Yeni yıl dileğini "2023'ü asla unutmayacağım. Kalbimde hep ayrı bir yeri olacak bir yıl geçirdim. Yaşadığım her ana şükrediyorum. 2024’ten ise artık aşk diliyorum” sözleriyle ifade etti.