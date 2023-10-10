2024 Hac kurası çekildi mi, ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt başvurusu bitti mi?
2024 Hac kura çekilişi ve ön kayıt başvurusu konusundaki araştırmalar hız kazandı. 2024 yılında hacca gitmeyi düşünen vatandaşlar, ön kayıtların ne zaman sona ereceği ve nasıl yapılabileceği konusunda bilgi arayışındalar. Hac ön kayıt başvuruları 13 Eylül'de başladı. Peki, 2024 Hac kurası çekildi mi, ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt başvurusu bitti mi? İşte detaylar...
Bu sene Hacca gitmek isteyen vatandaşların arama motorlarında araştırdığı: "2024 Hac kurası çekildi mi, ne zaman çekilecek? Hac ön kayıt başvurusu bitti mi?" sorularının yanıtlarını haberimizin detaylarında sizler için derledik.
2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi. Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.
HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.
HAC ÖN KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
İlk defa kayıt yaptıracak olan hacı adayları 450 TL'lik hac ön kayıt ücretini yatıracak.
İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlarımız; anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılımı, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal hesabına ön kayıt ücreti yatıracaklardır.