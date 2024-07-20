2024 KPSS Alan Bilgisi kitapçığı yayınlandı mı? KPSS Alan Bilgisi 1. gün soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?
KPSS soruları ve cevap anahtarı kitapçığı Alan Bilgisi sınava giren adayların gündeminde. ÖSYM tarafından paylaşılacak olan Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarları heyecanla bekleniyor. Kitapçıkların açıklanmasıyla beraber puanlarını hesaplayacak olan adaylar gözleri ÖSYM'nin açıklamasına çevirdi. İşte detaylar...
KPSS Alan Bilgisi sınavına giren adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını büyük bir merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Kitapçıkların açıklanması ile birlikte adaylar, puanlarını hesaplayabilmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaları dört gözle bekliyor. İşte detaylar...
KPSS ALAN BİLGİSİ 1. GÜN CEVAP ANAHTARLARI YAYINLANDI MI?
KPSS Alan Bilgisi sınavının 1. oturumu bugün gerçekleşti. KPSS soru kitapçıkları henüz açıklanmadı. ÖSYM'den gelen bir açıklama olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
171 BİN 655 ADAY BAŞVURDU!
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgilerini paylaştı.