KPSS Alan Bilgisi sınavına giren adaylar, soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını büyük bir merakla bekliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Alan Bilgisi soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Kitapçıkların açıklanması ile birlikte adaylar, puanlarını hesaplayabilmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaları dört gözle bekliyor. İşte detaylar...