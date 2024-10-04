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        Haberler Bilgi Gündem 2024 KPSS ortaöğretim 75, 80 puanla nereye girilir, nereye atama yapılabilir?, neresi seçilir? KPSS ortaöğretim atama puanları

        KPSS ortaöğretim 75, 80 puan ile nereye girilir, nereye atama yapılabilir?

        Binlerce memur adayı, KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla araştırmalara başladı. Sınavda 75-80 puan alanlar hangi meslekleri yapabileceğini merak ediyor. ÖSYM, ortaöğretim atama puanlarını yayınladı. İşte, 2024 KPSS ortaöğretim atama puanları listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 11:48 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:48
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        KPSS ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasıyla binlerce memur adayı, tercih edebilecekleri kamu alanını araştırmaya başladı. KPSS puanına göre farklı birçok meslekte atama yapılabiliyor. Peki, KPSS ortaöğretim 75, 80 puanla nereye girilir, nereye atama yapılabilir? İşte, 2024 KPSS ortaöğretim atama puanları listesi...

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        KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        KPSS ortaöğretim sonuçları bugün açıklandı. Aşağıdaki linkten sınav sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS 75 VE 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

        KPSS ortaöğretim sınavından 75, 80 puan alan adayların tercih edebileceği meslek listesi yayınlandı. Aşağıdaki linkten atama puanlarına ulaşabilirsiniz.

        2024 KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        KPSS ORTAÖĞRETİM PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        2024-KPSS Ortaöğretim Sınavı, ortaöğretim kurumlarından (lise, meslek lisesi) mezun olanlar ile sınavın geçerlilik süresi içerisinde (iki yıl) mezun olabilecek durumda bulunanlar içindir. Bu kılavuz sadece bu sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır.

        Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

        Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunludur. 2022 yılında yapılan KPSS sınavının geçerlilik süresi ortaöğretim düzeyindeki adaylar için 2024 yılında yapılacak sınavların sonuçları açıklandığında sona ereceğinden kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına atanmak üzere tercih yapmak isteyen adayların bu sınava mutlaka girmeleri gerekmektedir.

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