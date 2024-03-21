2024 LGS başvuruları başvuru tarihleri: LGS sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi sınav kılavuzunu yayımlamasının ardından, LGS başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Hayal ettği liseye girebilmek adına çalışmalarına hız veren 8. sınıf öğrencileri LGS başvuru ve sınav tarihlerini gündemine aldı. İki oturumdan oluşan LGS sınavında öğrencilere 90 soru sorulmaktadır. İşte 2024 LGS başvurularının başlayacağı tarih...
LGS maratonu başvuru süreci ile başladı. LGS başvuruları, belirtilen tarihler arasında e-okul üzerinden yapılabilecek. LGS sınav giriş belgesi 24 Mayıs tarihinden itibaren okul müdürlükleri tarafından alınabilecek. Peki, "LGS başvuruları başladı mı, LGS sınavı ne zaman?" İşte 2024 LGS başvuru ve sınav tarihleri...
LGS BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı yapılacak.
2024 LGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI
Kılavuzda, resmi ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak merkezi sınavla ilgili usul ve esaslara yer verildi.
LGS BAŞVURU ONAYI NASIL YAPILACAK?
Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.
Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.
2024 LGS GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Her alan için 8'inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Giriş belgeleri, 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak.
Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamdan okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.
Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleriyle geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracak.