2024 LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi başvuru tarihleri belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav tarihini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından LGS başvuru ve sınav tarihleri lise adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Sayısal ve sözel olarak iki oturumda uygulanan LGS geçtiğimiz yıl hatırlanacağı üzere 4 Haziran tarihinde gerçekleşmişti. Peki, "2024 LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte 2024 MEB takvimi ile LGS başvuru ve sınav tarihleri...
LGS başvuru ve sınav tarihleri 8. sınıf öğrencileri tarafından araştırılmaya başlandı. Liselere Geçiş Sistemi sınavında öğrencilere sözel alanda 50 soru için 75 dakika süre verilirken sayısal alanda 40 sorudan oluşan oturum 80 dakikada tamamlanacak. Lise sınavları için hazırlıklarına hız veren öğrenciler LGS sınav tarihini mercek altına aldı. Öğrenciler tarafından merakla beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Tekin'den geldi. Peki, "2024 LGS ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi başvuru tarihleri belli oldu mu?" İşte 2024 LGS sınav tarihi...
LGS 2024 NE ZAMAN?
Anadolu Ajansı muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024 LGS'nin 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacağını söyledi. Böylelikle LGS sınav tarihi belli olmuş oldu.
LGS 2024 BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Liselere Giriş Sınavı başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişme olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
LGS sınav tarihini açıklayan MEB Bakanı Tekin şu açıklamlarda bulundu:
"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."
Milli Eğitim Bakanı Tekin, sınav takvimi ve süreçle ilgili çalışma ve duyuruları yeri geldikçe paylaşmaya devam edeceklerini bildirdi.