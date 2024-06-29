LGS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. Tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmasının ardından, LGS tercih tarihleri ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. LGS tercih işlemleri öğrenci ve veliler tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Peki, "LGS tercihleri nasıl, nereden yapılır, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte LGS tercih sürecine ilişkin tüm detaylar...