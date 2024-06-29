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        Haberler Bilgi Gündem 2024 LGS tercih tarihleri: LGS tercihleri nasıl, nereden yapılır, tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        2024 LGS tercih tarihleri: LGS tercihleri nasıl yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, lise adayları için LGS tercih süreci 28 Haziran Cuma günü itibarıyla başladı. Adaylar, LGS tercih sürecinde sınav sonuçları ve taban puanları ölçüsünde hayal ettiği liseye yerleşebilmek adına tercihlerini yapabilecek. LGS tercihlerinde tercih sıralaması, yüzdelik dilimler ve taban puanları büyük önem taşıyor. İşte 2024 LGS tercih süreci ile tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 19:54 Güncelleme: 29.06.2024 - 21:47
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        LGS maratonu tercih süreci ile devam ediyor. Tercih kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanmasının ardından, LGS tercih tarihleri ve yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih netlik kazandı. LGS tercih işlemleri öğrenci ve veliler tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Peki, "LGS tercihleri nasıl, nereden yapılır, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte LGS tercih sürecine ilişkin tüm detaylar...

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        LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

        Merkezi Yerleştirme: Yerel yerleştirme tercihlerini yapıp kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

        LGS tercihlerinde tercih sıralama büyük önem taşıyor. Öğrencilerin, yüzdelik dilimlerine göre gerçekçi ve stratejik tercihlerde bulunmaları gerekiyor.

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        LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

        LGS tercihleri 28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

        MEB, tercih ve yerleştirme kılavuzunu sonuçların açıklandığı gün yayımladı. Böylece öğrenciler tercih sürecine dair tüm detaylara ulaşabiliyor. Tercih tarihleri ve diğer önemli bilgiler, bu kılavuzda yer alıyor.

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        28 Haziran 2024: Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

        28 Haziran 2024: Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

        28 Haziran - 16 Temmuz 2024: Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ve Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

        28 Haziran - 17 Temmuz 2024: Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

        22 Temmuz 2024: Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

        22 - 26 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

        29 Temmuz 2024: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

        29 Temmuz - 2 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

        05 Ağustos 2024: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

        06 - 14 Ağustos 2024: Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

        16 Ağustos 2024: İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

        19 - 23 Ağustos 2024: Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

        26 Ağustos 2024: Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

        09 Eylül 2024: 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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        LGS TERCİH KILAVUZU

        Millî Eğitim Bakanlığınca, “2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu” yayımlandı. Kılavuza aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

        LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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        LGS TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        LGS tercih yerleştirme sonuçları 22 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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        LGS TERİCHLERİ NASIL YAPILIR?

        Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

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