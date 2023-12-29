2024 Milli Piyango tam bilete ne kadar ödül veriyor? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon?

2024 Milli Piyango tam bilete ne kadar ödül veriyor? Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ne kadar, kaç milyon?

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Milli Piyango 2024 için geri sayım başladı. Şimdi bilet alarak şansını deneyen vatandaşların gözleri büyük ikramiyeye döndü. Bu yıl dağıtılacak ikramiye tutarı 2 milyar 335 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Peki, 2024 Milli Piyango tam bilete ne kadar ödül veriyor? Büyük ödül kaç milyon TL? İşte, detaylar...