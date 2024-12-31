2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilen ne kadar ikramiye kazanır?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için binlerce bilet satıldı. 31 Aralık günü milyonlarca vatandaş çeşitli tutarlar ikramiye kazanmak için şansını deneyecek. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilen ne kadar ikramiye kazanır? İşte, detaylar...
Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ederken, 600 milyon TL'lik büyük ödül için tam, yarım ve çeyrek biletler de satılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli Piyango'nun son 2 rakamına karşı verilecek ikramiye de araştırılmaya başlandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilene ne kadar veriyor? İşte, detaylar...
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE SON 2 RAKAMI BİLENE NE KADAR VERİYOR?
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ödül 600 milyon TL olarak açıklandı. Son 2 rakamı tutturanlar için verilecek ikramiye tutarı 1200 TL olarak belirlendi.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Milli Piyango çekilişi 31 Aralık 2024 Salı günü saat 18.30'da başladı.