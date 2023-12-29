2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır? Milli Piyango son 2 rakama ne kadar verilir?

2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır? Milli Piyango son 2 rakama ne kadar verilir?

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Milli Piyango yılbaşı çekilişine geri sayım başladı. 31 Aralık gecesinde yapılan Milli Piyango çekilişinde bu sene büyük ödül 400 milyon TL olarak açıklandı. Bununla beraber, bu sene dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 2 rakamı bilen kaç TL ödül alır? İşte, detaylar...