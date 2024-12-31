Her sene yeni yıl heyecanı ile beraber Milli Piyango yılbaşı çekiliş heyecanı da yaşanıyor. Bu sene vatandaşlar 600 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanmak için şansını deneyecek. Peki, 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 5 rakamı bilen ne kadar ödül kazanır? Milli Piyango son 5 rakam bilene ne kadar, kaç TL veriyor? İşte detaylar...