2024 MSÜ tercih tarihleri: MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Mart Pazar günü binlerce adayın katılımı ile tamamlandı. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri, belirtilen tarihler Millî Savunma Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek. İşte 2024 MSÜ tercihlerinin başlayacağı tarih...
MSÜ tercihlerinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi belli oldu. Adaylar sınav sonuçları ve taban puanları ölçüsünde tercihlerini belirtilen tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek. Peki, "MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor, Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır?" İşte MSÜ tercih süreci hakkında merak edilen soruların yanıtı...
MSÜ 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de değinildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.
3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır."
MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
MSÜ tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Millî Savunma Bakanlığının personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden ilan edeceği tarihler arasında Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri yapılabilecek.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.
Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.