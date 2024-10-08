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        Haberler Dünya 2024 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananı açıklandı | Dış Haberler

        2024 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananı açıklandı

        2024 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananı, yapay sinir ağlarında makine öğrenimini mümkün kılan keşif ve icatlarıyla John Hopfield ve Geoffrey Hinton oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2024 - 13:06 Güncelleme: 08.10.2024 - 13:06
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        2024 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananı açıklandı
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        Bilim insanları John Hopfield ve Geoffrey Hinton, yapay sinir ağlarında makine öğrenimini mümkün kılan keşif ve icatlarıyla 2024 Nobel Fizik Ödülü'nü kazandı.

        Ödül 11 milyon İsveç Kronu (1.1 milyon $) tutarında bir meblağ ile birlikte verilmekte olup, birden fazla olması halinde kazananlar arasında paylaştırılıyor.

        ABD'li John Hopfield Princeton Üniversitesi'nde profesör olarak görev yaparken, İngiliz Geoffrey Hinton ise Toronto Üniversitesi'nde profesör.

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