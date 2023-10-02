Haberler Gündem 2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak? Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik öneme sahip enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2 aylık enflasyon farkı ile zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu. Hatırlanacağı gibi Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ek olarak seyyanen 8 bin 77 liralık zam ile en düşük memur maaşı 22 bin 17 TL'ye yükseltilmişti. İşte 2024 Ocak memur zammı hesaplama yöntemi... Habertürk Giriş: 02.10.2023 - 19:55 Güncelleme: 02.10.2023 - 19:55 facebook

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Memur maaş zammına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuya ilişkin yaptığı açıklama, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Yapılan bu açıklama, "2024 Ocak en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zammı yüzde kaç olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, doktor maaşları...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN KRİTİK MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan memur zammına ilişkin, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.