KPSS ÖN LİSANSA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapıldı. Lefkoşa’dan gelen başvuru sayısı 588 kişi oldu. Sınava başvuran kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174 oldu.