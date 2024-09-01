2024 ÖSYM/KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca aday, memur olma hayallerini gerçekleştirmek için KPSS sınavına giriyor. Bugün gerçekleştirilen ön lisans oturumuyla beraber, yine sonuç tarihi araştırılmaya başlandı. ÖSYM, her sene paylaştığı takvimle merak edilen sınav ve sonuç tarihlerini açıklıyor. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...
KPSS maratonunda sıra ön lisansa geldi. Memur olmak isteyen milyonlarca aday, 120 soruluk test üzerinden rekabet ediyor. Öte yandan, sonuçların açıklanacağı tarih de araştırılmaya başlandı. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, ÖSYM tarih verdi mi? İşte, detaylar...
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS Ön Lisans sonuçları, 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM üzerinden duyurulacak.
KPSS ÖN LİSANSA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
En fazla başvuru İstanbul, Ankara ve İzmir'den yapıldı. Lefkoşa’dan gelen başvuru sayısı 588 kişi oldu. Sınava başvuran kadın aday sayısı 743 bin 725, erkek aday sayısı ise 462 bin 174 oldu.