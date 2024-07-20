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        Haberler Bilgi Gündem 2024 ÖSYM takvimine göre KPSS tercihleri başladı mı? KPSS tercihleri ne zaman başlayacak, KPSS tercihleri nasıl yapılır?

        2024 ÖSYM takvimine göre KPSS tercihleri başladı mı? KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

        KPSS Alan Bilgisi sınavının ardından adaylar gözlerini KPSS tercih sürecine çevirdi. Süreç hakkında ÖSYM'nin açıklamaları beklenirken sınava giren adaylar araştırmalarına devam ediyor. Peki KPSS tercih dönemi ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.07.2024 - 07:32 Güncelleme: 20.07.2024 - 07:32
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        KPSS Alan Bilgisi sınavlarının ilk günü bugün. Binlerce aday aylar süren çalışma sürecinin sonunda bugün sınava girerek hedeflerindeki puanı almak için ter döküyor. Sınavla beraber en çok merak edilen konular arasına KPSS tercihlerinin ne zaman olacağı sorusu eklendi. İşte detaylar...

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        KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        KPSS sınav sonuçları 23 Ağustos'ta belli olcak. Tercih süreci için kesin bir tarih bulunmuyor. Tercih dönemi sınavlar tamamlandıktan sonra ÖSYM tarafından ilan edilecek.

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        SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

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        KPSS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?

        Konu hakkında ÖSYM şu açıklamayı yaptı:

        Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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