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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu güncel puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu, fikstürü ve maç sonuçları - Voleybol Haberleri

        2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları

        2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubundaki 3. maçında Peru karşısına çıkıyor. Gruptaki ilk iki karşılaşmasının kazanarak zirvenin ortaklarından biri olan Filenin Sultanları, bu kez liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak. İşte, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu ve millilerimizin son durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 00:59 Güncelleme: 19.09.2023 - 00:59
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında bu kez Peru ile karşı karşıya geliyor. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm hakkında bilgiler...

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        A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

        15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

        17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

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        2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

        1- Türkiye / 6 Puan (2 maç)

        2- Japonya / 8 Puan (2 maç)

        3- Brezilya / 3 Puan (1 maç)

        4- Belçika / 3 Puan (2 maç)

        5- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)

        6- Bulgaristan / 0 Puan (2 maç)

        7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)

        8- Peru / 0 Puan (1 maç)

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        A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:

        19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru

        20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin

        22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

        23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

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        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

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        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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