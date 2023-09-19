2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları
2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, grubundaki 3. maçında Peru karşısına çıkıyor. Gruptaki ilk iki karşılaşmasının kazanarak zirvenin ortaklarından biri olan Filenin Sultanları, bu kez liderlik koltuğuna oturmak için sahaya çıkacak. İşte, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu ve millilerimizin son durumu...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında bu kez Peru ile karşı karşıya geliyor. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm hakkında bilgiler...
A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 6 Puan (2 maç)
2- Japonya / 8 Puan (2 maç)
3- Brezilya / 3 Puan (1 maç)
4- Belçika / 3 Puan (2 maç)
5- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)
6- Bulgaristan / 0 Puan (2 maç)
7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)
8- Peru / 0 Puan (1 maç)
A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:
19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt