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        Haberler Spor Voleybol 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Efeleri puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? - Voleybol Haberleri

        2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Efeleri kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında ABD karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu mücadeleye kısa bir süre kala milli takımımızın puan durumu da gündem olmuş durumda. Konuya ilişkin voleybolseverler; Filenin Efeleri kaçıncı sırada ve kaç puanı var aramaları yapıyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 09:43 Güncelleme: 03.10.2023 - 09:43
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        Filenin Efeleri, ABD karşısında. 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyatlarında Filenin Sultanları gibi yer almak isteyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bugün ABD karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte, söz konusu mücadeleye dair bilgiler ve gruptaki puan durumu...

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        FİLENİN EFELERİ MAÇ SONUÇLARI

        30 Eylül: Sırbistan 1-3 Türkiye

        1 Ekim: Slovenya 3-0 Türkiye

        3

        FİLENİN EFELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ

        3 Ekim: ABD - Türkiye (10:00)

        4 Ekim: Japonya - Türkiye (13:25)

        6 Ekim: Japonya - Türkiye (04:00)

        7 Ekim: Mısır - Türkiye (04:00)

        8 Ekim: Tunus - Türkiye (07:00)

        4

        FİLENİN EFELERİ PUAN DURUMU

        1- Slovenya - 9 Puan (3 Maç)

        2- ABD - 6 Puan (2 Maç)

        3- Sırbistan - 6 Puan (6 Maç)

        4- Japonya - 3 Puan (2 Maç)

        5

        5- TÜRKİYE - 3 Puan (2 Maç)

        6- Mısır - 2 Puan (3 Maç)

        7- Finlandiya - 1 Puan (3 Maç)

        8- Tunus - 0 Puan (2 Maç)

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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