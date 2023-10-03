2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Efeleri kaçıncı sırada ve kaç puanı var?
Filenin Efeleri, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında ABD karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Söz konusu mücadeleye kısa bir süre kala milli takımımızın puan durumu da gündem olmuş durumda. Konuya ilişkin voleybolseverler; Filenin Efeleri kaçıncı sırada ve kaç puanı var aramaları yapıyor. İşte, detaylar...
Filenin Efeleri, ABD karşısında. 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek yaz olimpiyatlarında Filenin Sultanları gibi yer almak isteyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, bugün ABD karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte, söz konusu mücadeleye dair bilgiler ve gruptaki puan durumu...
FİLENİN EFELERİ MAÇ SONUÇLARI
30 Eylül: Sırbistan 1-3 Türkiye
1 Ekim: Slovenya 3-0 Türkiye
FİLENİN EFELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ
3 Ekim: ABD - Türkiye (10:00)
4 Ekim: Japonya - Türkiye (13:25)
6 Ekim: Japonya - Türkiye (04:00)
7 Ekim: Mısır - Türkiye (04:00)
8 Ekim: Tunus - Türkiye (07:00)
FİLENİN EFELERİ PUAN DURUMU
1- Slovenya - 9 Puan (3 Maç)
2- ABD - 6 Puan (2 Maç)
3- Sırbistan - 6 Puan (6 Maç)
4- Japonya - 3 Puan (2 Maç)
5- TÜRKİYE - 3 Puan (2 Maç)
6- Mısır - 2 Puan (3 Maç)
7- Finlandiya - 1 Puan (3 Maç)
8- Tunus - 0 Puan (2 Maç)