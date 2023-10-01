2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Efeleri puan durumu ve maç sonuçları
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda yoluna devam ediyor. Gün itibariyle Slovenya karşısında 2. maçına çıkan Filenin Efeleri'nin puan durumu merak konusu olmuş durumda. İşte, milli takımımızın maç sonuçları, fikstürü ve puan durumu...
2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak isteyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 skoruyla geçmişti. Bugün grubundaki ikinci maçına çıkan Filenin Efeleri, Slovenya'ya ise 3-0 mağup oldu. İşte, söz konusu maçların ardından oluşan puan durumu ve kalan maçların programı...
FİLENİN EFELERİ MAÇ SONUÇLARI
30 Eylül: Sırbistan 1-3 Türkiye
1 Ekim: Slovenya 3-0 Türkiye
FİLENİN EFELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ
3 Ekim: ABD - Türkiye (10:00)
4 Ekim: Japonya - Türkiye (13:25)
6 Ekim: Japonya - Türkiye (04:00)
7 Ekim: Mısır - Türkiye (04:00)
8 Ekim: Tunus - Türkiye (07:00)
FİLENİN EFELERİ PUAN DURUMU
1- Slovenya - 6 Puan (2 Maç)
2- ABD - 3 Puan (1 Maç)
3- Sırbistan - 3 Puan (2 Maç)
4- TÜRKİYE - 3 Puan (2 Maç)
5- Japonya - 2 Puan (1 Maç)
6- Finlandiya - 1 Puan (1 Maç)
7- Tunus - 0 Puan (2 Maç)
8- Mısır - 0 Puan (1 Maç)