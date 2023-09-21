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        Haberler Spor Voleybol 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu, fikstürü ve maç sonuçları - Voleybol Haberleri

        2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları

        Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında şimdi de Brezilya karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şimdiye kadar tüm maçlarını kazanmayı başaran millilerimiz, 2024 Olimpiyatları için tüm gücünü ortaya koyuyor. İşte, A Milli Kadın Voleybol Takımımızın şimdiye kadar aldığı sonuçlar, kalan maçları ve grubundaki son durumu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2023 - 19:27 Güncelleme: 21.09.2023 - 19:27
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında bu kez Brezilya karşısına çıkacak ve 5. galibiyetini almak için parkeye çıkacak.. İşte, zorlu mücadele öncesi Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm...

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        A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

        15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

        17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

        19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

        20 Eylül: Türkiye 3-1 Arjantin

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        2024 PARIS OLİMPİYAT ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

        1- Japonya / 12 Puan (4 maç)

        2- Türkiye / 12 Puan (4 maç)

        3- Brezilya / 11 Puan (4 maç)

        4- Belçika / 6 Puan (4 maç)

        5- Arjantin / 3 Puan (4 maç)

        6- Porto Riko / 3 Puan (4 maç)

        7- Bulgaristan / 1 Puan (4 maç)

        8- Peru / 0 Puan (4 maç)

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        A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:

        19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru

        20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin

        22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

        23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

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        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

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        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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