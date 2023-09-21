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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 5. maçında bu kez Brezilya karşısına çıkacak ve 5. galibiyetini almak için parkeye çıkacak.. İşte, zorlu mücadele öncesi Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm...