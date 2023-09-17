2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları
2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda grup maçlarının dün itibariyle sona erdi. C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, son olarak Almanya ile karşı karşıya geldi ve rakibini 3-0'lık skorla geçti. İşte, son 16 turuna yükselen millilerimizin puan tablosundaki durumu...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 2. maçında bu kez Bulgaristan ile kozlarını paylaştı ve grubundaki 2. galibiyetini de elde etti.. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki görünüm...
A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1- Türkiye / 6 Puan (2 maç)
2- Japonya / 8 Puan (2 maç)
3- Brezilya / 3 Puan (1 maç)
4- Belçika / 3 Puan (2 maç)
5- Porto Riko / 3 Puan (2 maç)
6- Bulgaristan / 0 Puan (2 maç)
7- Arjantin / 0 Puan (2 maç)
8- Peru / 0 Puan (1 maç)
A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:
19 Eylül Salı: 07.00 Türkiye-Peru
20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt