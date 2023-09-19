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        Haberler Spor Voleybol 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu Türkiye güncel puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu, fikstürü ve maç sonuçları - Voleybol Haberleri

        2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yla karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup etmeyi başaran Filenin Sultanları, Peru'yu 3-1 ile geçti. İşte, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu ve millilerimizin son durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:54
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        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında bu kez Peru ile karşı karşıya geldi. Yoyogi Hall Stadium'da oynanan maçı milliler 3-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Milliler ayrıca, 18 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki puan durumu görünümü hakkında bilgiler...

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        A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI

        15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko

        17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan

        19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru

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        2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU

        1) Türkiye - 9 Puan (3 maç)

        2) Brezilya - 6 Puan (2 maç)

        3) Japonya - 6 Puan (2 maç)

        4) Porto Riko - 3 Puan (2 maç)

        5) Belçika - 3 Puan (3 maç)

        6) Arjantin - 3 Puan (3 maç)

        7) Peru - 0 Puan (3 maç)

        8) Bulgaristan - 0 Puan (2 maç)

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        A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:

        20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin

        22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya

        23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya

        24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika

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        Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

        Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge

        Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin

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        Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman

        Pasör çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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