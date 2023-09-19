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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında bu kez Peru ile karşı karşıya geldi. Yoyogi Hall Stadium'da oynanan maçı milliler 3-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Milliler ayrıca, 18 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki puan durumu görünümü hakkında bilgiler...