2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu! Filenin Sultanları puan durumu ve maç sonuçları
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu üçüncü maçında Peru'yla karşı karşıya geldi. Gruptaki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı da 3-0 mağlup etmeyi başaran Filenin Sultanları, Peru'yu 3-1 ile geçti. İşte, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu puan durumu ve millilerimizin son durumu...
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu 3. maçında bu kez Peru ile karşı karşıya geldi. Yoyogi Hall Stadium'da oynanan maçı milliler 3-1 kazandı ve üst üste 3. galibiyetini aldı. Milliler ayrıca, 18 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. İşte, Filenin Sultanları'nın şimdiye kadar aldığı sonuçlar ve grubundaki puan durumu görünümü hakkında bilgiler...
A MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ SONUÇLARI
15 Eylül: Türkiye 3-0 Porto Riko
17 Eylül: Türkiye 3-0 Bulgaristan
19 Eylül: Türkiye 3-1 Peru
2024 PARIS OLİMPİYAY ELEMELERİ B GRUBU PUAN DURUMU
1) Türkiye - 9 Puan (3 maç)
2) Brezilya - 6 Puan (2 maç)
3) Japonya - 6 Puan (2 maç)
4) Porto Riko - 3 Puan (2 maç)
5) Belçika - 3 Puan (3 maç)
6) Arjantin - 3 Puan (3 maç)
7) Peru - 0 Puan (3 maç)
8) Bulgaristan - 0 Puan (2 maç)
A Millilerimizin, olimpiyat elemelerinde kalan maçlarının programı şu şekilde:
20 Eylül Çarşamba: 07.00 Türkiye-Arjantin
22 Eylül Cuma: 10.00 Türkiye-Brezilya
23 Eylül Cumartesi: 13.30 Türkiye-Japonya
24 Eylül Pazar: 10.00 Türkiye-Belçika
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt