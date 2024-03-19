2024 Ramazan ne zaman bitiyor? Son oruç hangi gün tutulacak?
On bir ayın sultanı Ramazan, 11 Mart Pazartesi günü başladı. Bu yıl 30 gün sürecek Ramazan ayı, son orucun tutulmasıyla sona erecek. Tutulan son orucun ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Ramazan ayı boyunca oruç tutanlar, Ramazan ayının sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. İşte 2024 dini günler takvimi ile Ramazan ayının biteceği tarih...
Ramazan ayının gelişiyle birlikte sahur ve iftar sofraları kuruldu. Ramazan ayı boyunca oruç vazifesini yerini getirecek olan İslam alemi, son orucun tutulmasının ardından Ramazan Bayramı'nı beklemeye başlacak. Peki, "Ramazan ne zaman bitiyor, Ramazan Bayramı hangi tarihte?" İşte 2024 Ramazan Bayramı tarihleri...
RAMAZAN 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?
11 Mart tarihinde başlayan Ramazan ayı 9 Nisan günü son orucun tutulması ile sona erecek.
BU YIL KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?
Ramazan ayı dünya etrafında dönme süresine göre bazen 29 bazen de 30 gün sürmektedir. Bu yıl Ramazan 30 gün sürecek ve 30 gün boyunca oruç tutulacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?
Ramazan Bayramı Arefesi - 9 Nisan Salı
Ramazan Bayramı 1. Gün - 10 Nisan Çarşamba
Ramazan Bayramı 2. Gün - 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 3. Gün - 12 Nisan Cuma