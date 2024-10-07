2024 Rusya Güzeli Valentina Alekseyeva seçildi
Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nden 18 yaşındaki tıp öğrencisi Valentina Alekseyeva, 'Miss Russia 2024' güzellik yarışmasının kazananı oldu
Rusya'nın en güzel kızı, başkent Moskova'da düzenlenen yarışmayla seçildi.
Yarışmada, Çuvaşistan Cumhuriyeti’nden Valentina Alekseyeva (ortada) birinciliği elde ederken, Tolyatti'den Irina Mironova (sağda) ikinci, St. Petersburg’dan Ulyana Evdokimova (solda) ise üçüncü oldu.
Yarışmanın jürisi, Miss Russia 2001 ve Miss Universe 2002 Oksana Fedorova, ünlü tasarımcı Igor Chapurin, besteci Vladimir Matetsky ve DJ Smash gibi isimlerden oluştu.
Valentina Alekseyeva, 1 milyon ruble (yaklaşık 357 bin TL) ödül kazandı.
Valentina Alekseyeva, kasım ayında Meksika’da düzenlenecek 73'üncü Kainat Güzeli (Miss Universe) Yarışması’nda Rusya’yı temsil edecek.
Bale tutkunu olan Valentina Alekseyeva, aynı zamanda çevre dostu projelere aktif olarak katılıyor.