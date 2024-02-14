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        Haberler Gündem 2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?

        2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?

        Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık personeli alımına ilişkin, "Takvim bugün itibarıyla başladı. Personel alımı imzalandı. Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz." ifadelerini kullandı. Yapılan bu son dakika açıklaması, "2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 15 bini hemşire, 8 bin hizmet personeli olmak üzere toplamda 35 bin yeni sağlık personeli alımı branş, kontenjan dağılımına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 19:50 Güncelleme: 14.02.2024 - 19:50
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        Atama bekleyen sağlık personelinin beklediği açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı’na alınacak 35 bin personelin 15 bininin hemşire olacağını vurguladı. Peki, "2024 Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN YENİ PERSONEL ALACAK

        Geçtiğimiz günlerde İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin yeni personel alımı yapılacağını müjdeledi. Konuya dair yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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        SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2024 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, KILAVUZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Şubat'ta düzenlenen kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, yeni istihdam edilecek 35 bin sağlık personeli için alım sürecinin başladığını açıkladı.

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        Koca, “Kılavuzu bu hafta ÖSYM’ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz" diye konuştu.

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        BAKAN KOCA'DAN 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLAMASI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım da bulundu. Bakan Koca "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.

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        2024 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI

        35 bin sağlık personeli alımında 15 bini hemşire kadrosuna yapılacak. Ancak diğer branş dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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