2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, kura çekimi ne zaman?
23 Şubat tarihinde başlayan Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları 27 Şubat'ta sona erdi. Hatırlanacağı gibi Sağlık Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere farklı branşlarda 8 bin sürekli işçi alımı yapacağını duyurmuştu. Belirtilen tarihler arasında başvuruları 'İŞKUR' üzerinden tamamlayan adaylar, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekiminin yapılacağı tarihi gündemi aldı. İşte Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçlarının açıklanacağı tarih...
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım sürüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçlarının açıklanmasının ardından, asıl ve yedek aday isim listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresi üzerinden ilan edilecek. Peki, "2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?" İşte Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi...
SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALACAK
Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI 27 ŞUBAT'TA BİTTİ
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alındı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekiminin 18-19 Mart tarihlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında Ankara'da çekileceği belirtiliyor.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;
Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı: 84
Biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı: 127
Elektrikçi (genel): 144
Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 143
İnşaat boyacısı/boyacı: 64
Klinik destek elemanı: 600
Güvenlik görevlisi: 3.250
Marangoz: 32
Oto bakım onarımcısı otomotiv mekanikçisi: 2
Oto elektrikçisi: 2
Otomotiv kaportacısı: 2
Temizlik görevlisi: 3.550
KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.