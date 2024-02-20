2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı?
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürece ilişkin, "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar… Kılavuz bugün ÖSYM'ye gönderildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. Yapılan açıklama, "2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri...
Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri atama bekleyen sağlıkçılar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz ile Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları, başvuru tarihleri ve kontenjan-branş dağılımı gibi bilgilerin netlik kazanması bekleniyor. Peki, "2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, kılavuz yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" İşte detaylar...
SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN YENİ PERSONEL ALACAK
Geçtiğimiz günlerde İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı bünyesine 35 bin yeni personel alımı yapılacağını müjdeledi. Konuya dair yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz." ifadelerini kullandı.
SAĞLIK PERSONELİ ALIMI 2024 BAŞVURULARI BAŞLADI MI, KILAVUZ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Şubat'ta düzenlenen kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, yeni istihdam edilecek 35 bin sağlık personeli için alım sürecinin başladığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı kılavuzu henüz yayımlanmadı. Bakan Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Kendi yolunu aramıza katılarak çizmek isteyen arkadaşlar… Kılavuz bugün ÖSYM’ye gönderildi. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
BAKAN KOCA'DAN 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım da bulundu. Bakan Koca "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.
2024 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları yayımlanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO-BRANŞ DAĞILIMI
35 bin sağlık personeli alımında 15 bini hemşire kadrosuna yapılacak. Ancak diğer branş dağılımı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.