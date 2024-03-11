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        Haberler Gündem İnanç 2024 Şırnak İmsakiyesi: Diyanet'e göre Şırnak ilk iftar saat kaçta?

        2024 Şırnak İmsakiyesi: Diyanet'e göre Şırnak'ta ilk iftar saat kaçta?

        Müslümanlar için en bereketli ve en önemli ay olan 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Müslümanlar Ramazan ayı boyunca oruç ibadetini yerine getirecek. İnsanların yakınlaştığı ve paylaşımcı ruhun arttığı bu günlerde sahur ve iftar sofralarında aileler de bir araya gelecek. Sahur ve iftar saatleri, her sene olduğu gibi bu sene de Diyanet İmsakiye Takvimi'nde açıklandı. İşte, Şırnak için iftar ve sahur vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 16:38 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:38
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        Ramazan ayı, İslam inancı için mübarek ve kutsal bir zaman dilimidir. Kuran'ın ilk kez Hz. Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı Ramazan ayı bu sene de oruç ibadetiyle geçirilecek. Oruç ibadetine rehber olması için Diyanet, 2024 yılı imsak ve iftar takvimini yayınladı. İşte, bu takvime göre sahur ve iftar vakitleri...

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        2024 ŞIRNAK İMSAKİYESİ

        1. GÜN | 11 Mart 2024 Pazartesi

        İmsak: 05:00

        İftar: 18:20

        2. GÜN | 12 Mart 2024 Salı

        İmsak: 04:59

        İftar: 18:21

        3. GÜN | 13 Mart 2024 Çarşamba

        İmsak: 04:57

        İftar: 18:22

        4. GÜN | 14 Mart 2024 Perşembe

        İmsak: 04:56

        İftar:18:23

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        5. GÜN | 15 Mart 2024 Cuma

        İmsak: 04:54

        İftar: 18:24

        6. GÜN | 16 Mart 2024 Cumartesi

        İmsak: 04:52

        İftar: 18:25

        7. GÜN | 17 Mart 2024 Pazar

        İmsak: 04:51

        İftar: 18:26

        İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

        2024 ŞIRNAK İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

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        ORUCU NASIL AÇMAK GEREKİR?

        Hz. Muhammed'in sünnetine uygun olarak iftar vakti geldiğinde Allah'a şükretmek ve niyet yenilemek önemlidir. Sonrasında hurma veya su ile oruç açılmalıdır.

        Oruç açarken, sağlıklı ve besleyici yiyecekler tüketmeye özen göstermek gerekir. Bu bedenimize uzun süreli açlığın ardından fazla yüklenmemek adına dikkat edilmesi gereken bir husustur. Özellikle çok yağlı ya da aşırı sıcak yiyeceklerle orucu açmamaya dikkat edilmesi gerekir.

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        2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        11 Ocak 2024 – Regaib Kandili

        12 Ocak 2024 – Üç ayların başlangıcı

        6 Şubat 2024 – Miraç Kandili

        24 Şubat 2024 – Berat Kandili

        11 Mart 2024 – Ramazan’ın ilk günü

        5 Nisan 2024 – Kadir Gecesi

        9 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı arefesi

        10 Nisan 2024 – Ramazan Bayramı

        15 Haziran 2024 – Kurban Bayramı arefesi

        16 Haziran 2024 – Kurban Bayramı

        14 Eylül 2024 – Mevlid Kandili

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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