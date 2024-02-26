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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 Şubat ayı Aile Destek Paketi Ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman, zamlandı mı? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 Şubat ayı Aile Destek Paketi Ödemeleri yattı mı? Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman?

        İhtiyaç sahibi ailelere yapılan Aile Destek Paketi ödemeleri Şubat ayının sonlarına doğru yeniden gündemi meşgul ediyor. Son zam haberlerinin ardından Aile Destek Paketi'ne de bir zam olup olmayacağı merak konusu. Peki, Aile Destek Paketi ödemeleri ne kadar? Ne zaman yatacak? İşte Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 10:43 Güncelleme: 26.02.2024 - 10:43
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        Her ay yapıldığı gibi Şubat ayında da ihtiyaç sahibi ailelere başvuru doğrultusunda Aile Destek Paketi ödemeleri yapılacak. Program için gerekli koşulları karşılayan aileler başvurularının onaylanmaları doğrultusunda her ay belirlenen miktarda ödeme alacak. İşte detaylar...

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        AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan Aile Destek Programı ödemelerinin ne zaman yatacağı, programa hak kazanmış veya başvurmayı düşünen aileler tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. Geçen ay ödemeler ayın ortasında yapılmıştı. Bu yüzden, bu ayın ödemelerinin de bugünlerde hesaplarda olması bekleniyor.

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        AİLE DESTEK ÖDEMESİ ZAMLANDI MI?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Destek Programı ile ilgili henüz bir zam ve ödeme tarihi açıklamadı. Resmi bir duyuru yapıldığında, haberimizde zam miktarı ve ödeme tarihi hakkında detaylı bilgi verilecektir.

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        AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

        Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

        450 TL ve altı - 1.250

        450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı - 1.100

        911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı - 950

        1372,30 TL üzeri ─ 5.667,37 TL’den az - 850

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        AİLE DESTEK PROGRAMINDA ÇOCUK DESTEĞİ DE OLACAK!

        Çocuk desteğini içeren programın başlamasıyla beraber, hanelere sağlanacak ek destek miktarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Destek miktarları ise şu şekilde:

        1-2 çocuklu hanelere - 350

        3 çocuklu hanelere - 450

        4 çocuklu hanelere - 550

        5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650

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        AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi açıklamasına göre başvuru şartları arasında öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. Ayrıca, 18 yaşını doldurmamış kişiler de programa başvuruda bulunamayacak.

        Mavi kart sahipleri, yurtdışında ikamet edenler vatandaşlar, hanedesinde çalışan bir memur bulunanlar ve asgari ücretin 3'te 1'inden fazla maaş alanlar da aile desteğinden faydalanamayacaklar arasında yer alıyor.

        AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat

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