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        Haberler Televizyon 2024 Survivor All Star kadrosunda sürpriz isimler! Survivor kadrosunda kimler var ve Survivor All Star ne zaman başlıyor?

        2024 Survivor All Star kadrosunda sürpriz isimler! Survivor ne zaman başlıyor? İşte yarışmacılar

        Survivor için geri sayım sürerken, All Star kadrosu şekilleniyor. Son olarak sağlık sorunları gerekçesiyle yarışmaya katılamayacağını belirten Turabi'nin yerine sürpriz bir isim katıldı. İddialı kadrosuyla izleyici ile buluşmaya hazırlanan Survivor'da, Acun Ilıcalı All Star kadrosuna katılan son ismin Ersin Korkut olduğunu duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Survivor kadrosunda kimler var, Survivor All Star ne zaman başlıyor?" Sorularını gündeme getirdi. İşte 2024 Survivor All Star kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 10:59 Güncelleme: 24.11.2023 - 10:59
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        TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor All Star'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Zorlu ada şartları ve iddialı parkurlarıyla yarışmacıların ter döktüğü Survivor'da, 2024 All Star kadrosu Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Survivor kadrosuna katılan son isim Ersin Korkut oldu. Peki, "Survivor kadrosunda kimler var, Survivor All Star ne zaman başlıyor?" İşte 2024 Survivor'ın yayınlanacağı tarih...

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        SURVIVOR ALL STAR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Survivor All Star yarışmasının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmasa da yarışmanını 2024 yılının Ocak ayında başlayacağı tahmin ediliyor.

        Konuya dair resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

        SURVIVOR'DA PERFORMANSA DAYALI ELEME OLACAK!

        Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar, kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan isim adaya veda edecek.

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        SURVIVOR ALL STAR KADROSU 2024

        1. Doğukan Manço

        2. Nefise Karatay

        3. Merve Aydın

        4. Yiğit Poyraz

        5. Damla Can

        4

        6. Sercan Yıldırım

        7. Aleyna Kalaycıoğlu

        8. Ogeday Girişken

        9. Nagihan Karadere

        10. Nihat Altınkaya

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        11. Seda Ocak

        12. Sahra Işık

        13. Yasin Obuz

        14. Gizem Memiç

        15. Özgür Tetik

        16. Furkan Kızılay

        17. Ersin Korkut

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        TURABİ SURVIVOR'DAN ÇEKİLDİĞİNİ AÇIKLADI

        Survivor'ın iddialı isimlerinden Turabi Çamkıran Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, "Rahatsızlığımın nedenini sorup duruyorsunuz arkadaşlar. Anlatayım. The Challenge yarışmasını kazanıp Hollywood sektörüne girince gizli ve çok güçlü bir yapının dikkatini çektim. Hatta Facebook’ta gördüğüm bi habere göre Cem Yılmaz ve Tarkan da bu yapının üyelerinden. Bana, aralarına katılmam karşılığı Beverly Hills’te lüks bir villa, 100 milyon dolar nakit para ve Hollywood’ta senede en az bir yüksek bütçeli filmde başrol teklif ettiler. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Ama karşılığında sadakatimi ölçmek için köpeğimin canını almam gerektiğini söylediler. Hemen teklifi reddettim. Sonrasında da suikast girişiminde bulundular ama başarısız oldular. Halen deniyorlar ama dostlarım sayesinde çok şükür hayatta kalmaya devam ediyorum. Uzun lafın kısası İlluminati’nin suikast girişimi sonucu bu hale geldim. Maalesef Survivor All Star2024 ‘e sağlığım yetişmeyecek. Şimdiden yarışmacılara bu efsane sezonda başarılar dilerim. Sakatsız, belasız güzel bir sezon geçirirler umarım. İnanmayın. Şaka, yok İlluminati filan. İnternette her gördüğünüz her şeye inanmayın ama gelemeyeceğim. Kalın sağlıcakla" ifadelerine yer verdi.

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        ERSİN KORKUT KADROYA KATILDI!

        Acun Ilıcalı, Turabi'nin yerine Ersin Korkut'un yarışmaya katıldığını duyurdu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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