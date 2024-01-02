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        Haberler Gündem Güncel "2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasına yalanlama

        "2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasına yalanlama

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 20:43 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:43
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        "2024'te ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasına yalanlama
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

        Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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