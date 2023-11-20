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        Haberler Dünya 2024'te seyahat edilmesi gereken 10 şehir: Listedeki bir şehir Türkiye'den seçildi

        2024'te seyahat edilmesi gereken 10 şehir: Listedeki bir şehir Türkiye'den seçildi

        Dünyanın en büyük gezi rehber yayıncılarından birisi olan Lonely Planet, 2024 yılında seyahat edilmesi gereken 10 şehri duyurdu. Dünyanın dört bir yanından ülkelerin şehirlerinin yer aldığı listede Türkiye'den de bir şehir bulunuyor. İşte Lonely Planet'in tavsiye ettiği gezi rotasına göre görülmesi gereken şehirler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:27
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        1

        1- NAIROBI - KENYA

        2

        2- PARIS - FRANSA

        3

        3- MONTREAL - KANADA

        4

        4- MOSTAR - BOSNA HERSEK

        5

        5- PHILADELPHIA - ABD

        6

        6 - MANAUS - BREZİLYA

        7

        7- JAKARTA - ENDONEZYA

        8

        8- PRAG - ÇEK CUMHURİYETİ

        9

        9- İZMİR - TÜRKİYE

        10

        10- KANSAS CITY - MİSSOURİ

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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