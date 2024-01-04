2024'ü renklendirecek olaylar: Güneş tutulmasından başkent değişimine kadar Dünya'da yaşanacak yenilikler
Her yeni yılda insanlar, genellikle günlerini planlamaya başlarlar. Bu planları yaparken yeni yılda gerçekleşecek olayları bilmeye ihtiyaçları vardır çünkü işler planladıkları gibi gitmeyebilir. Örneğin yapılan plan, güneş tutulması ya da üretilmiş sivrisineklere denk gelebileceğinden tarihleri önden öğrenmek iyi olabilir. İşte sizin için, erkenden haberinizin olacağı 2024'te gerçekleşecek olaylar...
2024'e dair heyecan verici gelişmelerle dolu bir yıl bizi bekliyor. Ay'a gerçekleştirilecek yeni bir yolculuk, Mickey Mouse'un telif hakkının kalkışı ve yaz olimpiyatlarının coşkusuyla dolup taşacak bir döneme adım atıyoruz. İşte, bu heyecan verici gelişmelerin kapıda olduğu 2024'e dair haber detayları...
YARARLI SİVRİSİNEK ÜRETİMİ YAPILIYOR
Kâr amacı gütmeyen Dünya Sivrisinek Programı (WMP), 70 milyona kadar insanı, aedes türü sivrisineklerin ısırması ile yayılan dang humması adlı viral enfeksiyondan korumak amacıyla, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Brezilya'nın birçok kentsel bölgesinde değiştirilmiş sivrisinekleri serbest bırakacağını duyurdu.
YAZ OLİMPİYATLARI BAŞLIYOR
Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları, Fransa'da şimdiye kadar düzenlenen en büyük spor etkinliği olacak. Bu etkinlik, 28 Ağustos'tan 8 Eylül 2024'e kadar 12 gün boyunca gerçekleşecek ve dünyanın en seçkin Paralimpik sporcularından 4 bin 400'ünü bir araya getirecek. Ayrıca bu etkinlikte Break dans ilk kez olimpik bir spor olarak yer alacak.
ENDONEZYANIN BAŞKENTİ DEĞİŞEBİLİR
Trafik sıkışıklığı, aşırı nüfus ve iklim değişikliği endişeleri, Endonezya'nın başkentini değiştirme kararı almasına yol açtı. Sel tehlikesiyle karşı karşıya olan Jakarta şehri, Borneo Adası'ndaki ormanlarla kaplı alana taşınacak. Yeni başkente Nusantara adı verilecek. Tüm bu süreç 2019'da başladı ve tamamlanması onlarca yıl alacak olsa da resmi geçişin 2024 yılında tamamlanması bekleniyor.
ŞUBAT AYI BU YIL 29 ÇEKECEK
2024 yılında şubat ayı 29 Şubat gününü de içerecek. Artık yıllar her dört yılda bir gerçekleşir. Yani, Gregoryen takvimi 365 gün içerir fakat Dünya'nın Güneş etrafındaki turu yaklaşık 365.25 gün sürer, dolayısıyla artık yıllar bu farkı eşitlemek için kullanılır.
MICKEY MOUSE KAMUSALLAŞIYOR
Bir eser, telif hakkı koruması sona erdikten sonra kamu malı haline gelir ve ABD yasalarına göre hak koruması 95 yıldır. Mickey Mouse'un en eski versiyonu 1928'de Steamboat Willie ile tanıtıldı; dolayısıyla ikonik karakter, uzun zamandır beklenen bir dönüm noktası olan 2024'te kamuya açık hale geliyor.
TEKRARDAN AYA DÖNÜLÜYOR
NASA'nın Artemis II misyonu, Apollo programının 1972'de sona ermesinden bu yana ilk kez insanları ayın yörüngesine döndürecek. İlk kadın astronot ve ilk siyah astronotu da içeren 4 astronot, bu sene ayın yüzeyine çıkacak.
MERAKLA BEKLENEN BAZI FİLMLER
Merakla beklenen bazı filmler beyaz perdede gösterime girecek. Bu filmler arasında 8 Mart'ta yayınlanacak olan Kung Fu Panda 4, 1 Mart'ta Dune, 29 Mart'ta Ghostbusters:Frozen Empire, 12 Nisan'da Godzilla x Kong:The New Empire, 14 Haziran'da Inside Out 2 ve 3 Temmuz'da Despicable Me 4 gibi filmler yer alıyor.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI YAŞANACAK
8 Nisan'da Meksika, ABD ve Kanada'nın bazı bölgeleri tam güneş tutulmasına maruz kalacak. Tutulma; Ay'ın, Dünya ile Güneş arasına girmesiyle meydana geliyor ve Güneş, Dünya'yı tamamen kapatıyor.
SANAT ETKİNLİĞİ PLANLANIYOR
Washington'daki Ulusal Sanat Galerisi ve Paris'teki Musée d'Orsay, Empresyonist sanat sergisinin 150. yıldönümünü kutlamak için işbirliği yapıyor. Her iki müzede de sergilenecek olan ''Paris 1874: Empresyonist Hareket''te Renoir, Monet ve Degas gibi büyük ustaların 130 eseri yer alacak.
Kaynak: Nice News, CNN, Rotten Tomatoes, Paris 2024