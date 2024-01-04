2024'ü renklendirecek olaylar: Güneş tutulmasından başkent değişimine kadar Dünya'da yaşanacak yenilikler

2024'e dair heyecan verici gelişmelerle dolu bir yıl bizi bekliyor. Ay'a gerçekleştirilecek yeni bir yolculuk, Mickey Mouse'un telif hakkının kalkışı ve yaz olimpiyatlarının coşkusuyla dolup taşacak bir döneme adım atıyoruz. İşte, bu heyecan verici gelişmelerin kapıda olduğu 2024'e dair haber detayları...

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YAZ OLİMPİYATLARI BAŞLIYOR

Paris 2024 Yaz Paralimpik Oyunları, Fransa'da şimdiye kadar düzenlenen en büyük spor etkinliği olacak. Bu etkinlik, 28 Ağustos'tan 8 Eylül 2024'e kadar 12 gün boyunca gerçekleşecek ve dünyanın en seçkin Paralimpik sporcularından 4 bin 400'ünü bir araya getirecek. Ayrıca bu etkinlikte Break dans ilk kez olimpik bir spor olarak yer alacak.