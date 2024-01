2024'ü renklendirecek olaylar: Güneş tutulmasından başkent değişimine kadar Dünya'da yaşanacak yenilikler

8 Şurada Paylaş!









MERAKLA BEKLENEN BAZI FİLMLER

Merakla beklenen bazı filmler beyaz perdede gösterime girecek. Bu filmler arasında 8 Mart'ta yayınlanacak olan Kung Fu Panda 4, 1 Mart'ta Dune, 29 Mart'ta Ghostbusters:Frozen Empire, 12 Nisan'da Godzilla x Kong:The New Empire, 14 Haziran'da Inside Out 2 ve 3 Temmuz'da Despicable Me 4 gibi filmler yer alıyor.