Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 vergileri açıklandı: Motorlu taşıtlar, harç tutarları ve gelir vergi dilimleri tutarları ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

2024 vergi dilimleri açıklandı: Motorlu taşıtlar, harç tutarları ve gelir vergisi ne kadar? 2023 yılının son gününde 2024 vergi dilimleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile hazırlanan yeni yıla dair motorlu taşıtlar vergisi, veraset ve intikal vergisi, harçlar ile gelir vergisine ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte 2024 itibariyle geçerli olacak vergi dilimleri Habertürk Giriş: 31.12.2023 - 18:24 Güncelleme: 31.12.2023 - 18:24 facebook

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Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere, vergi ve harç oranları yeniden değerleme oranında artırılırken, gelir vergisi tarifesi en başta olmak üzere, mükelleflerin yararlanacağı istisna tutarları da belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, Harçlar Kanunu Genel Tebliği ve Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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GELİR VERGİSİ TARİFESİ BELİRLENDİ Gelir Vergisi Kanununda yer alan maktu had ve tutarlar, yeniden değerleme oranında artırıldı. Yayımlanan tebliğle, 2024 yılında uygulanacak olan gelir vergisi tarifesi belirlendi. 2024 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesinin, ilk dilimi 70 bin liradan 110 bin liraya, ikinci dilimi 150 bin liradan 230 bin liraya, üçüncü dilimi 370 bin liradan 580 bin liraya, dördüncü dilim ise 1 milyon 900 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Ücret geliri elde edenlerde ise 550 bin lira olan üçüncü dilim 870 bin lira olarak uygulanacak. İlk gelir dilimi 110 bin liradan başlayan yeni tarifeye göre, ücretliler başta olmak üzere tüm gelir vergisi mükellefleri daha geç üst dilimlerden vergi ödeyecek. Asgari ücrete yüzde 49,1 oranında yapılan artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdı, ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azalttı. Asgari ücretin vergi dışı olması nedeniyle tüm ücretliler, 2024 yılında 37 bin 126,92 lira gelir vergisi ve damga vergisi ödemeyecek. Ayrıca, günlük 110 lira olan yemek parası istisna tutarı 170 liraya, 56 lira olan yol parası istisna tutarı da 88 liraya çıktı. Böylece, aylık 4 bin 420 lira yemek parası, 2 bin 888 lira yol parası ödemeleri de vergiden istisna olarak çalışanlara ödenebilecek.