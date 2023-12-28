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        Haberler Yaşam 2024 yemek ücreti zamlandı mı, yemek parası ne kadar oldu?

        2024 yemek ücreti zamlandı mı, yemek parası ne kadar oldu?

        Asgari ücrette yapılan yüzde 49 oranında zammın ardından yemek ücretlerine de zam yapılması bekleniyor. 2024 yemek ücretlerinin ne kadar olacağı şimdiden merak konusu oldu. İçinde bulunduğumuz 2023 yılının Temmuz ayında yemek parası 105,75 TL olmuştu. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:42
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        2024 yemek ücreti zamlandı mı?
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        2024 yılında geçerli olacak yemek ücretlerinin günlük tutarı henüz net değil. Günlük yemek ücretleri, Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra belli oluyor ancak 2023 yılında belirlenen yeniden değerlendirme oranına dayanarak günlük yemek bedelinin 170 liranın üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

        2024 yılını başından itibaren geçerli olacak zamlı asgari ücretle birlikte bir çok kalemde değişiklik olacak. Asgari ücrete yapılan zammın yemek ve yol ücretlerine de yansıyıp yansımayacağını ise merak ediliyor.

        ASGARİ ÜCRETE GÖRE BELİRLENMİYOR

        Servis ve yemek imkanı bulunan işyerlerinde çalışanlara yemek ve yol ücreti ödenmiyor. Ancak bu hizmetlerin sağlanmadığı işyerleri, çalışanlarına yemek ve yol ücreti ödüyor. Asgari ücretin gelen yüzde 49 zamla bilikte 17 bin 2 liraya yükselmesi yemek ve yol ücretlerine ne kadar zam yapılacağı konusunu gündeme getirdi. Asgari ücrete yapılan zam oranı yemek ve yol ücretine yapılan zam oranını belirlemede herhangi bir rol oynamıyor yani yemek ve yol ücretleri asgari ücrete göre hesaplanmıyor.

        Yeni yılda geçerli olacak olan yemek ve yol ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yapacağı çalışmanın ardından Resmi Gazete’de duyurulacak ve bu tarihten itibaren yeni yemek ve yol ücreti belirlenmiş olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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