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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2024 yılında 15.000 ton toplam balık alımı hedefliyor - İş-Yaşam Haberleri

        2024 yılında 15.000 ton toplam balık alımı hedefliyor

        Doğrudan tekneden alım yaptığını açıklayan Migros, Türk somonunun yanı sıra Norveç somonlarını da Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştırdığını duyurdu. Şirket 2024 yılında 15.000 ton toplam balık alımı planladığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.06.2024 - 11:09
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        15.000 ton toplam balık alımı hedefi
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        Müşterilerine yıl boyunca bol çeşit ve uygun fiyatlarla kaliteli deniz ürünleri sunmayı hedeflediğini açıklayan Migros, Norveç'in soğuk sularında yetişen somonları tüketicisine sunuyor. Geçen sene yaklaşık 2.200 ton toplam somon satışı yaptığını açıklayan şirket, Norveç’te gerçekleştirdiği anlaşma ile bu sene Norveç somonu alımlarını da üçe katlamayı planladığını duyurdu.

        TÜRK SOMONU HASADI DEVAM EDİYOR

        Migros, geçtiğimiz yıl sektörde ilk olarak Karadeniz’de Türk somonu hasadı gerçekleştirmişti. Bu yıl da haziran ayı sonuna kadar denizdeki üretimini sürdüreceğini duyurdu. Mağazalarında özel balık hizmeti sunan Migros, 2024 yılında toplam 15 bin ton balık alımı gerçekleştireceğini belirtti.

        Migros, Karadeniz’de tuttuğu Türk somonunu, tazenin yanında donuk ve işlenmiş olarak da yıl boyunca uygun fiyatlarıyla tüketicilerle buluşturuyor. Yerli somonların hasat sezonundan başlayarak sofralara ulaşana kadar tüm süreçte balıkçılarla kol kola çalışıyor. Sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları kapsamında deniz balıklarında mevzuata ve boy yasaklarına uygun alımlar yaparak sürdürülebilir balıkçılığı destekleyen Migros, İyi Tarım uygulamaları kapsamında üreticilerle çalışarak kültür balıkçılığı yetiştiriciliğine de katkıda bulunuyor. Norveç somonu için ise dünyanın en büyük somon firmalarından biriyle iş birliği yaparak etiket üzerindeki GLT sistemi (Infor M3 Graphical Lot Tracker) sayesinde somonların üreme aşamasından tabağa ulaşana kadar tüm süreçlerinin izlenebilirliğini sağlıyor.

        “HER SOFRADA YER ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

        Deniz ürünleri reyonunda 50’ye yakın balık çeşidi sunduklarını belirten Migros Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, “Türkiye’de su ürünleri üretimi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artarak Cumhuriyet tarihinde bir rekor kırdı. Biz de bu büyümeye önemli bir katkıda bulunarak balık tüketimini artırmak amacıyla çalışmalarımıza her yıl yenilerini ekliyoruz. Türkiye genelinde açılan taze balık dağıtım merkezlerimiz ile ülkemizin dört bir yanına en taze balığı ulaştırıyoruz. Norveç somonu yanında, aynı zamanda en çok Türk somonu satan perakende markasıyız. 3.500 mağazamızın 1335’inde kendi balık reyonlarımız var. Amacımız, reyonlarımızda sunduğumuz günlük, taze ve uygun fiyatlı balık ürünlerimizle, balığa erişimi kolaylaştırarak herkesin sofrasında yer almak” dedi.

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