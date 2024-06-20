2024 yılında 15.000 ton toplam balık alımı hedefliyor

Müşterilerine yıl boyunca bol çeşit ve uygun fiyatlarla kaliteli deniz ürünleri sunmayı hedeflediğini açıklayan Migros, Norveç'in soğuk sularında yetişen somonları tüketicisine sunuyor. Geçen sene yaklaşık 2.200 ton toplam somon satışı yaptığını açıklayan şirket, Norveç’te gerçekleştirdiği anlaşma ile bu sene Norveç somonu alımlarını da üçe katlamayı planladığını duyurdu.

TÜRK SOMONU HASADI DEVAM EDİYOR

Migros, geçtiğimiz yıl sektörde ilk olarak Karadeniz’de Türk somonu hasadı gerçekleştirmişti. Bu yıl da haziran ayı sonuna kadar denizdeki üretimini sürdüreceğini duyurdu. Mağazalarında özel balık hizmeti sunan Migros, 2024 yılında toplam 15 bin ton balık alımı gerçekleştireceğini belirtti.

Migros, Karadeniz’de tuttuğu Türk somonunu, tazenin yanında donuk ve işlenmiş olarak da yıl boyunca uygun fiyatlarıyla tüketicilerle buluşturuyor. Yerli somonların hasat sezonundan başlayarak sofralara ulaşana kadar tüm süreçte balıkçılarla kol kola çalışıyor. Sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları kapsamında deniz balıklarında mevzuata ve boy yasaklarına uygun alımlar yaparak sürdürülebilir balıkçılığı destekleyen Migros, İyi Tarım uygulamaları kapsamında üreticilerle çalışarak kültür balıkçılığı yetiştiriciliğine de katkıda bulunuyor. Norveç somonu için ise dünyanın en büyük somon firmalarından biriyle iş birliği yaparak etiket üzerindeki GLT sistemi (Infor M3 Graphical Lot Tracker) sayesinde somonların üreme aşamasından tabağa ulaşana kadar tüm süreçlerinin izlenebilirliğini sağlıyor.