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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek ve ne zaman belirlenecek? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 yılında bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

        Bedelli askerlik ücreti için gözler TÜİK enflasyon rakamlarına çevrildi. Memur zammının netleşmesiyle beraber Ocak ayı bedelli askerlik ücreti de kesinleşecek. Zamların açıklanmasıyla beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlayacak. Peki, 2024 yılında bedelli askerlik ne kadar olacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 08:54 Güncelleme: 19.12.2023 - 08:54
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        Vatani görevini yerine getirmek için askerlik görevi yapacak milyonlarca vatandaş bedelli askerlik ücretini merak ediyor. Memur aylık katsayısına göre hesaplanan ücret, 1 Temmuz ila 31 Aralık 2023 tarihi arasında katsayının 0,509796 olmasıyla 122.351,04 TL olarak belirlenmişti. Şimdi ise 2024 yılında bedelli askerliğin ne kadar olacağı merak ediliyor. İşte, detaylar...

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        BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ'DA 122 BİN 351 TL OLDU!

        Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 liraya çıkartıldı.

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        2024 YILINDA BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

        Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.

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        BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

        Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.

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        Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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