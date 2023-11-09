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        Haberler Dünya 2024 yılında gezilebilecek en iyi yerler belli oldu: İşte yeni yılda en iyi seyahat rotaları

        2024 yılında ziyaret edilebilecek en iyi yerler açıklandı: İşte yeni yılda gezilebilecek en iyi rotalar

        National Geographic geçtiğimiz günlerde 2024 yılında seyahat edilmesi gereken şehirleri açıkladı. Listede, Balkan ülkelerinden Arnavutluk'ta yer aldı. İşte 2024 yılında görülmesi gereken yerler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2023 - 09:38 Güncelleme: 09.11.2023 - 09:38
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        1

        MIAMI - FLORIDA

        2

        LIMA - PERU

        3

        ATACAMA ÇÖLÜ - ŞİLİ

        4

        VAHŞİ ATLANTİK YOLU - İRLANDA

        5

        VALETTA - MALTA

        6

        TARTU - ESTONYA

        7

        SAİMAA - FİNLANDİYA

        8

        POMPEİİ - İTALYA

        9

        KUZEY YORKSHİRE - İNGİLTERE

        10

        NORDLAND - NORVEÇ

        11

        YUCATAN YARIMADASI - MEKSİKA

        12

        GALLOWAY VE GÜNEY AYRSHİRE - İSKOÇYA

        13

        ARNAVUTLUK ALPLERİ

        14

        BELFAST - KUZEY İRLANDA

        15

        EMİLİA - ROMAGNA - İTALYA

        Kaynak: National Geographic

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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