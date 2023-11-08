2024 yılında ziyaret edilebilecek en iyi yerler açıklandı: İşte yeni yılda gezilebilecek en iyi rotalar
National Geographic geçtiğimiz günlerde 2024 yılında seyahat edilmesi gereken şehirleri açıkladı. Listede, Balkan ülkelerinden Arnavutluk'ta yer aldı. İşte 2024 yılında görülmesi gereken yerler
Giriş: 08.11.2023 - 10:04 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:04
1
MIAMI - FLORIDA
2
LIMA - PERU
3
ATACAMA ÇÖLÜ - ŞİLİ
4
VAHŞİ ATLANTİK YOLU - İRLANDA
5
VALETTA - MALTA
6
TARTU - ESTONYA
7
SAİMAA - FİNLANDİYA
8
POMPEİİ - İTALYA
9
KUZEY YORKSHİRE - İNGİLTERE
10
NORDLAND - NORVEÇ
11
YUCATAN YARIMADASI - MEKSİKA
12
GALLOWAY VE GÜNEY AYRSHİRE - İSKOÇYA