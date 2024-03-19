Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 2024 YKS ne zaman? YKS hangi ay yapılacak? Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihlerinde!

        Gözler ÖSYM üniversite sınavı tarihlerinde! YKS ne zaman?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 YKS takvimi sorgulamaları şimdiden başladı. Üç oturum şeklinde düzenlenen YKS başvuruları geçtiğimiz günlerde sona ererken öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte YKS hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2024 - 20:22 Güncelleme: 19.03.2024 - 20:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üniversite sınavının bu sene ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2023 YKS'nin başvuru işlemleri 8 - 23 Mart tarihleri itibarıyla tamamlanmıştı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki, 2024 YKS ne zaman yapılacak? YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

        2

        2024 ÖSYM SINAV TAKVİMİ

        ÖSYM, "2024 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM 2024 Yılı Sınav Takvimi'ne 06 Kasım 2023 günü saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecektir." ifadeleri ile sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

        ÖSYM TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2024 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı (ÖSYM) Bayram Ali Ersoy, internet sitesinden yayımladıkları 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8-9 Haziran 2024'te yapılacağını bildirdi.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Aktarma merkezi önünde silahlı saldırı
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Adalet Bakanı'na yanıt!
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Bakan Tunç: Futbolcularla ilgili bir soruşturma söz konusu değil
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Rusya, Fransa'yı uyardı: Ukrayna'ya gönderilecek askerler öncelikli hedef olur
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Dalgalanmanın nedeni seçim mi?
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        "İstanbul yatırımları konuşacak"
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Genç kızın kopan saçlı derisini 8 saatte diktiler!
        Kimseyi ikna edemedi
        Kimseyi ikna edemedi
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        İstanbul'da sıcaklık düşmeye başlıyor!
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Netanyahu: Refah'ta Hamas'ı yok etmek için kara harekatı gerekiyor
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 30. haftanın panoraması!
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Stres ve yorgunluğa dikkat! Kalp ritmini bozuyor
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Ligden çekilme kararı alınacak mı?
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Trabzon'da korku tüneli! İşte içeride yaşananlar...
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        Astrolog gözünden: Kate Middleton gerçekleri!
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        "F.Bahçe en iyi kararı alacaktır"
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Tokyo'dan sevgilerimle
        Âşıklar deniz sezonunu açtı
        Âşıklar deniz sezonunu açtı