YKS başvuru süreci başladı. Üniversite hayaliyle çalışmalarına hız veren adaylar, YKS başvurularının sona ereceği tarihi gündemine aldı. TYT-AYT-YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulanacak YKS, ÖSYM tarından organize edilecek. Peki, "YKS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar, son başvuru tarihi ne zaman?" İşte 2024 YKS son başvuru tarihi ve başvuru ücretine ilişkin tüm detaylar...