Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2024 YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM tercih kılavuzu ile YKS tercih ekranı sorgulama

        YKS tercihleri başladı! 2024 ÖSYM tercih ekranı açıldı mı?

        YKS süreci tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci için tercih dönemi başladı. ÖSYM tarafından ilan edilecek resmi tercih kılavuzu ile beraber tercihlerini yapacak öğrenciler, tüm işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirecek. İşte, 2024 YKS tercih tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 13:47 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca öğrenci için YKS maratonu devam ediyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de tercih dönemi başladı. Seçmek istedikleri bölüme göre sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil bölümlerine göre tercih yapacak öğrenciler tercih kılavuzunun açıklanmasını bekliyor. İşte, 2024 YKS tercih dönemi tarihleri ve tercih ekranı...

        2

        2024 YKS TERCİH DÖNEMİ BAŞLADI!

        ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2024 YKS tercih tarihleri belli oldu. Buna göre; YKS tercihleri 25 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. ÖSYM henüz tercih sistemini aktifleştirmedi. Ancak sistem açıldığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

        2024 YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        2024 YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

        2024 YKS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. ÖSYM, ön bilgi amacıyla geçici olarak bir tercih kılavuzu yayınlasa da esas kılavuz henüz yayınlanmadı.

        4

        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS tercih sonuçlarının, 2 Ağustos'taki son tercih tarihinden itibaren 2 hafta içinde erişime açılması bekleniyor. 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor.

        YKS Üniversite taban puanları
        YKS Üniversite taban puanları
        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte fiyatlar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        Eylem Tok için flaş karar!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Babası hastaneye yatırmak istemiş! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı! İşte maliyeti
        Konserde mezara özel koruma
        Konserde mezara özel koruma
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Dünyanın en zehirli 5 yiyeceği!
        Yeni sezonun hakemleri açıklandı!
        Yeni sezonun hakemleri açıklandı!
        Arkadaşlar tatilde
        Arkadaşlar tatilde
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        Mersin'de damat katliamı: 3 ölü
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        “EYT ücretleri düşürdü”  iddiası
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Tesla'nın koltuğu sallantıda
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Camide kendine zarar vermek istedi, müezzin engel oldu
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Bakan Işıkhan'dan yerel yönetimlerle ilgili açıklama
        Trump Harris'i hedef aldı
        Trump Harris'i hedef aldı
        Gelen var, giden yok!
        Gelen var, giden yok!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 102 sporcuyla madalya peşinde!
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena
        2024 Paris Olimpiyatları: Bir jeopolitik arena