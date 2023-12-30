2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? Yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? Yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

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Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler yol ve yemek ücretlerine çevrildi. İşyerinde yemek verilmemesi veya işverence servis hizmeti sunulmaması halinde işçinin yemek ve ulaşım kartlarına yüklenilen tutarların her yıl belirlenen kısmı vergiden istisna tutulmaktadır. Peki, "2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? Yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi?" İşte 2024 yol ve yemek ücretlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...