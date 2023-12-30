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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? Yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi? - Merak Edilenler Haberleri

        2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? Yol ve yemek ücretine zam geldi mi?

        Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen asgari ücret zammı belli oldu. Buna göre; 11 bin 402 lira olan asgari ücrete yüzde 49 zam yapılarak 17 bin 2 liraya yükseltildi. Asgari ücret zammı kadar, çalışan için işverenler tarafından verilen yol ve yemek ücreti de merak konusu oldu. Bilindiği gibi işverence doğrudan sağlanan yemek ve ulaşım giderlerinin tamamı vergiden istisna tutulmaktadır. İşte 2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 01:41 Güncelleme: 30.12.2023 - 01:41
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        Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler yol ve yemek ücretlerine çevrildi. İşyerinde yemek verilmemesi veya işverence servis hizmeti sunulmaması halinde işçinin yemek ve ulaşım kartlarına yüklenilen tutarların her yıl belirlenen kısmı vergiden istisna tutulmaktadır. Peki, "2024 yol ve yemek ücreti ne kadar oldu? Yol ve yemek ücretlerine zam geldi mi?" İşte 2024 yol ve yemek ücretlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        2023 YILI YOL VE YEMEK ÜCRETİ NE KADAR?

        2023 yılı Temmuz ayında yemek parası 110 TL, yol parası ise 56 TL olarak belirlenmişti.

        Buna bağlı olarak da, aylık 2.860 lira yemek parası ile 1.456 lira yol parası ödemesi yapılıyordu.

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        2024 YOL VE YEMEK ÜCRETİNE ZAM GELDİ Mİ?

        Yol ve yemek ücretleri, asgari ücrete göre belirlenmemektedir.

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        2024 yılında geçerli olacak yeni yol ve yemek ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Yol ve yemek ücretlerinin belli olması durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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