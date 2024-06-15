Yozgat bayram namazı vakti: Yozgat'ta Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Kurban Bayramı bu yıl da ilk gününde bayram namazıyla başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı için namaz saatleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bayram namazı saatlerine göre, Yozgat'ta bayram namazı vakti de belli oldu. İşte, 16 Haziran 2024 tarihinde Yozgat'ta bayram namazının saati...
Bu yıl da Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazıyla başlayacak. Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı için namaz saatleri merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği bayram namazı vakitlerine göre Yozgat’ta namazın saati açıklandı. İşte detaylar…
YOZGAT BAYRAM NAMAZI SAATİ BELLİ OLDU!
Diyanet tarafından her yıl Kurban Bayramı namaz saatleri açıklanıyor. Bu yıl da Yozgat için bayram namazı saati belli oldu. Yozgat’ta Kurban Bayramı namazı 05:47’de okunacak.
DİYANET’E GÖRE KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMANDIR?
Diyanet’in resmi internet sitesinde yaptığı açıklamaya göre kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîler'e göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğinânî, el-Hidâye, 7/154).