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        Haberler Spor Futbol 2024 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? ZTK yarı finale hangi takımlar yükseldi? - Futbol Haberleri

        2024 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? ZTK yarı finale hangi takımlar yükseldi?

        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı çeyrek final maçları ile devam etti. Kıran kırana mücadelelere sahne olan çeyrek final maçları tek maç eleme usulüne göre oynandı. Çeyrek final maçında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle kupaya veda ederken, Beşiktaş da Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Bu kapsamda çeyrek finalde rakibini eleyerek yarı finale yükselen takımlar ve Türkiye Kupası yarı final maçlarının oynanacağı tarih taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 23:46 Güncelleme: 29.02.2024 - 23:46
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        1

        Türkiye Kupası yarı final maçları için geri sayım başladı. Sürpriz sonuçlarında yaşandığı çeyrek final maçları tek maç üzerinden oynandı. Elenen takım kupaya veda ederken, kazanan takım ise Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Peki, "2024 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? ZTK yarı finale hangi takımlar yükseldi?" İşte Türkiye Kupası yarı final maç programı...

        2

        ÇEYREK FİNAL MAÇ SONUÇLARI

        27 Şubat

        Ankaragücü 3-1 Fenerbahçe / 20:45

        28 Şubat

        Trabzonspor 1-0 Başakşehir / 17:30

        Beşiktaş 2-0 Konyaspor / 20:45

        29 Şubat

        Galatasaray 0-2 Karagümrük / 20:45

        3

        YARI FİNALE HANGİ TAKIMLAR YÜKSELDİ?

        Ankaragücü

        Trabzonspor

        Beşiktaş

        Karagümrük

        4

        ZTK YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

        Trabzonspor / Fatih Karagümrük

        Beşiktaş / MKE Ankaragücü

        5

        ZTK YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

        Çeyrek final maçları 27-29 Şubat tarihlerinde tek karşılaşma üzerinden, yarı final mücadeleleri ise çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

        6

        Yarı final ve final maç tarihleri henüz netlik kazanmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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