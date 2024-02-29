Türkiye Kupası yarı final maçları için geri sayım başladı. Sürpriz sonuçlarında yaşandığı çeyrek final maçları tek maç üzerinden oynandı. Elenen takım kupaya veda ederken, kazanan takım ise Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı. Peki, "2024 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman, tek maç mı? ZTK yarı finale hangi takımlar yükseldi?" İşte Türkiye Kupası yarı final maç programı...