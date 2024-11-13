Asgari ücrete dair son gelişmeler
Milyonlarca vatandaşın gözü Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinde. Asgari ücrete yapılacak zam oranı merakla beklenirken, yeni rakamın yıl sonu enflasyon oranına göre mi, yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı konusu tartışılıyor. IMF, asgari ücretin enflasyonun yükselmesine neden olmayacak bir miktarda olması gerektiğini açıklarken; muhalefetten de arka arkaya asgari ücret açıklamaları geldi. Peki, 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte, asgari ücrete dair son gelişmeler...
Milyonlarca vatandaşın geçim kaynağı olan asgari ücret görüşmelerine Aralık ayında başlanacak. Farklı rakamların konuşulduğu asgari ücret zammının, yıl sonu enflasyona mı yoksa hedef enflasyona göre mi artırılması gerektiğine dair başlayan tartışma sürüyor. Konu hakkında farklı görüşler gündeme gelirken, konu hakkında bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, 2025 Ocak ayında asgari ücret ne olacak? İşte, güncel gelişmeler...
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı.
Bakan Işıkhan, 2002'de 184 lira olan asgari ücretin, reel olarak yüzde 254 artırılarak bu yıl net 17 bin 2 lira olarak uygulandığını hatırlatarak, "Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz." dedi.
IMF’DEN UYARI: ENFLASYONUN YÜKSELMESİNE YOL AÇACAK BİR ARTIŞ OLMAMALI
Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye misyonu başkanı Jim Walsh, Türkiye'nin 1 Ocak'ta yapacağı asgari ücret artışında, "geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapmaması gerektiğini" ve "en yoksul kesime destek önlemlerine odaklanması gerektiğini" söyledi.
CEVDET AKÇAY: ÜCRET ARTIŞLARINDA İLLA Kİ İLERİYE DÖNÜK ENDEKSLEMEYE GEÇMELİYİZ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 4. enflasyon raporu sunumunda soruları yanıtlayan TCMB Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay asgari ücrete ilişkin tavsiye merci olmadıklarını anımsatarak "Ücret dağılımında düşük vasıflı çalışanların yani asgari ücretlerinin dağılımda zarar görmemesi için artışın enflasyona zarar vermeyeceğini öngörmek lazım. Bir noktada illa ki ileriye dönük endekslemeye geçmeliyiz. Bu dönem uygun bir dönem" ifadelerini kullandı.
DARON ACEMOĞLU: İŞÇİ ÜCRETLERİ YÜKSELMELİ
Nobel ekonomi ödülünü kazanan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, gazeteci Fatih Altaylı'nın yayınında Türkiye ekonomisi hakkında, "Türkiye'de ekonomik problemlerin en önemli kaynaklarından bir tanesi de fakirlik. İşçi ücretleri artmıyor, tek artırma yolumuz asgari ücreti artırmak. Çünkü verimlilik düşüyor. Ülkede işçi ücretleri bu kadar düşük ama aynı zamanda da yarısı asgari ücretle çalışıyor. Bu denklemde bir bozukluk var. Bunu düzetmek için işçilerin verimliliğini artırmak gerekiyor ki işçilere olan talep artsın, iş adamları üretkenlikleri, karları arttıkları için işçilere daha fazla maaş vermek zorunda kalsın. Bunu çözünce fakirliği ve işsizliği çözüyoruz böylece enflasyona yol açan dinamikler de zayıflıyor" dedi.
118 İKTİSATÇIDAN ORTAK ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI
118 iktisatçı ortak imzaladıkları basın açıklamasında asgari ücret artışlarında gerçekleşen enflasyon oranının dikkate alınması ve gelir dağılımını da gözeten bütüncül bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini belirtti.
MUHALEFET ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYOR?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
"30 bin TL Biz, 'Bir asgari ücretli parayı nereye harcar, 1 senede bu ne kadar artmış?' diye baktık. 1 yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz."
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:
"Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır."
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan:
"Sizin (enflasyon) tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır."
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan:
"Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım”
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu:
"33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz. Şimdilerde şu tartışma yürüyor diyorlar ki 'ileriye dönük projeksiyonla belirleyelim.' Tahminle gerçekleşme arasında uçurum var. Bu uçurum varken kimse senin gelecek projeksiyonuna bakmaz. Buradan sendikalara sesleniyorum emekçinin sahibi olun, iktidarın sözcüsü değil.