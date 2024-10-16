EMEKLİLİK YILI FARKI HAKKINDA BİR ÇALIŞMA VAR MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ortaya çıkan emeklilik yılı farkı için bir çalışma olup olmadığına dair soruyu şöyle yanıtlamıştı;

"Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz."

Ancak güncel bir gelişme olarak, AK Parti Grup Başkanı Güler, Savunma Sanayi Fonu’na katkı payı alınmasına ilişkin kanun teklifi ile ilgili açıklama yaparken konuyla ilgili soru üzerine şöyle dedi:

“Kamuoyunda, 2024 yılı içerisinde emekli olacaklarla, 2025'te ya da sonraki yıllarda emekli olacaklar arasında enflasyondan kaynaklı maaş farklılıkları doğar mı, doğabilir mi şeklinde endişeler vardı. Bakanlığımızın buna yönelik çalışması vardı. Son aldığımız bilgilere göre yaygın bir durumun olmadığını, geçmiş yıllardaki maaş bağlama oranları, kriterleri, usulleri, çerçevesi ne ise aynı şekilde devam ediyor. Şu anda o dediğimiz riskler herhalde bazıları için duyum şekliyle kalmış durumda. Bize, farklılığın oluşacağına dair rapor ulaşmadı. Şu anda elimizde itiraz sebebi, olumsuzluk sebebi olarak gelen raporumuz olmadı ama incelemeler devam ediyor.”