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        Haberler Bilgi Ekonomi 2025 emeklileri daha az maaş mı alacak, emekli yılı maaş farkı ne kadar? Emeklilik yılı farkı nasıl çözülecek, çalışma var mı?

        2025 emeklileri daha az maaş mı alacak? Emeklilik yılı farkı nasıl çözülecek?

        2024 ve 2025 yılında emekli olmak için hazırlanan vatandaşlar, emekli maaş farkı ile karşı karşıya. Orta Vadeli Programda açıklanan enflasyon ve büyüme beklentileri gerçekleştiği takdirde emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ile 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenlerin maaşında yüzde 32'lik bir fark oluşacak. Peki, emeklilik fark yılı nasıl çözülecek, konu hakkında bir çalışma var mı? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2024 - 08:48 Güncelleme: 16.10.2024 - 08:48
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        Emeklilik yılı farkı gündemdekini yerini korumaya devam ediyor. Buna göre; 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenler ile 2025 yılında dilekçe verenlerin arasında yüzde 32 oranında maaş farkı oluşacak. TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay yılbaşına kadar bir değişiklik olmazsa çok sayıda kişinin emekli olacağına dikkat çekerek, devletin bunu 'zor karşılayacağını' ifade etti. Peki, emeklilik fark yılı nasıl çözülecek, konu hakkında bir çalışma var mı? İşte, detaylar...

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        2025 YILINDA EMEKLİ OLANLAR DAHA AZ MAAŞ MI ALACAK?

        Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın 30 Eylül 2024 tarihli yazısına göre;

        Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme hızı da yüzde 3,5 olarak revize edildi. Enflasyon ve büyüme OVP’deki öngörülere uygun gerçekleşirse, emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar verenler ile 1 Ocak 2025 tarihinden sonra verenlerin aylıkları arasında yaklaşık yüzde 32 oranında fark ortaya çıkacak. 2024’te dilekçe verenler daha yüksek aylık alacaklar.

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        2025-2026'DA EMEKLİ OLACAKLAR YÜZDE 32 DAHA AZ MAAŞ ALABİLİR

        2024 yılından 2025 yılına geçerken ortaya çıkan düşüşten sadece bu yıl emekliliğe hak kazanmış kişiler korunacak olursa, emeklilik koşullarını 2025 veya 2026 yılında tamamlayanlar düzenlemeden yararlanamayacak. Onların e-Devlet’te şu an görünmekte olan emekli aylıkları gelecek yıl Ocak ayında yeniden hesaplanacak ve yeni tutar ile bu yılki mevcut tutar arasında yüzde 32 oranında fark olacak.

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        EMEKLİLİK YILI FARKI HAKKINDA BİR ÇALIŞMA VAR MI?

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ortaya çıkan emeklilik yılı farkı için bir çalışma olup olmadığına dair soruyu şöyle yanıtlamıştı;

        "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz."

        Ancak güncel bir gelişme olarak, AK Parti Grup Başkanı Güler, Savunma Sanayi Fonu’na katkı payı alınmasına ilişkin kanun teklifi ile ilgili açıklama yaparken konuyla ilgili soru üzerine şöyle dedi:

        “Kamuoyunda, 2024 yılı içerisinde emekli olacaklarla, 2025'te ya da sonraki yıllarda emekli olacaklar arasında enflasyondan kaynaklı maaş farklılıkları doğar mı, doğabilir mi şeklinde endişeler vardı. Bakanlığımızın buna yönelik çalışması vardı. Son aldığımız bilgilere göre yaygın bir durumun olmadığını, geçmiş yıllardaki maaş bağlama oranları, kriterleri, usulleri, çerçevesi ne ise aynı şekilde devam ediyor. Şu anda o dediğimiz riskler herhalde bazıları için duyum şekliyle kalmış durumda. Bize, farklılığın oluşacağına dair rapor ulaşmadı. Şu anda elimizde itiraz sebebi, olumsuzluk sebebi olarak gelen raporumuz olmadı ama incelemeler devam ediyor.”

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